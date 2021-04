Alvino: “Tra ADL-Gattuso c’è tregua per il bene del Napoli, tutti i litigi sono bufale” (Di martedì 13 aprile 2021) Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, per fare il punto della situazione sul rapporto De Laurentiis-Gattuso. Alvino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 13 aprile 2021) Carlo, è intervenuto ai microfoni di Ne parliamo il lunedì su Canale 8, per fare il punto della situazione sul rapporto De Laurentiis-… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IL PARERE - Alvino: "Rapporto disteso tra ADL e Gattuso, ma il tecnico non resterà a Napoli" Napoli Magazine Alvino: "Sontuoso Fabian, Osimhen sempre più dentro ai meccanismi" Sontuoso Ruiz bene la difesa e Osimhen sempre più dentro ai meccanismi Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Genova contro la Sampdoria: 'Non è forte chi non ca ...

Alvino: "C'era il rigore per la Juve e quello per il Napoli, ma compensazione è gravissima" Sarebbe estremamente grave se fosse così', ha detto Alvino sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Il fallo di Lozano su Chiesa è netto, la Juventus avrebbe dovuto beneficiare di un penalty. Ciò no ...

