Allo Spallanzani si testa il mix tra vaccini dopo la prima dose di Astrazeneca (Di martedì 13 aprile 2021) dopo le parole di Franco Locatelli e la conferma del Ministro Roberto Speranza, l’Italia si appresta a rimodulare il piano vaccinale spostando le seconde dosi di Pfizer-BioNTech (e forse anche di Moderna) posticipandole a 42 giorni invece dei 21 previsti dal protocollo attuale. In attesa dall’ufficialità, si sta cercando anche di trovare una soluzione per le secondi dosi di chi, in prima somministrazione, ha ricevuto il vaccino Astrazeneca. Non è detto che questa novità vada in porto, ma all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma sarà avviata una sperimentazione per il mix vaccini. Mix vaccini per il richiamo dopo la prima dose di Astrazeneca Ad annunciarlo è il direttore sanitario dell’Inmi, Francesco Vaia, e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)le parole di Franco Locatelli e la conferma del Ministro Roberto Speranza, l’Italia si appresta a rimodulare il piano vaccinale spostando le seconde dosi di Pfizer-BioNTech (e forse anche di Moderna) posticipandole a 42 giorni invece dei 21 previsti dal protocollo attuale. In attesa dall’ufficialità, si sta cercando anche di trovare una soluzione per le secondi dosi di chi, insomministrazione, ha ricevuto il vaccino. Non è detto che questa novità vada in porto, ma all’Istituto Lazzarodi Roma sarà avviata una sperimentazione per il mix. Mixper il richiamoladiAd annunciarlo è il direttore sanitario dell’Inmi, Francesco Vaia, e ...

