Allerta in Francia, rapita una bambina di 8 anni: prelevata da tre uomini mentre era da sua nonna (Di martedì 13 aprile 2021) La Francia è col fiato sospeso dopo che una bambina di 8 anni è stata rapita. La piccola è stata prelevata da tre uomini mentre si trovava a casa della nonna a Les Poulières (Vosgi). Le autorità francesi hanno subito attivato il dispositivo di Allerta per i rapimenti, con tutti i dati riguardanti l'identità della bimba: «Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia, rapita da tre uomini di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50». La bimba era stata affidata alla nonna materna dal giudice dei minori. Tra le ipotesi c'è quella secondo la quale la bimba potrebbe essere fuggita con sua madre, che ...

