Alitalia: Sindacati, 'compagnia a rischio operatività, risorse esaurite' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I Sindacati "desiderano richiamare integralmente il documento unitario già depositato in occasione dell'incontro del 28 gennaio" scorso ma sottolineano che " le risorse finanziarie di Alitalia in a.s. sono ormai di fatto esaurite con rischio concreto di grounding della compagnia entro poche settimane''. Lo scrivono le Segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl T.A., in occasione dell'audizione alla Camera sulla situazione di Alitalia. ''In assenza di nuovi e concreti sostegni la compagnia non sarà in grado di proseguire le sue attività industriali e di erogare le retribuzioni, criticità già emersa con gli emolumenti di marzo. Le conseguenze di uno stop aziendale sarebbero drammatiche sia sul piano industriale che su ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - I"desiderano richiamare integralmente il documento unitario già depositato in occasione dell'incontro del 28 gennaio" scorso ma sottolineano che " lefinanziarie diin a.s. sono ormai di fattoconconcreto di grounding dellaentro poche settimane''. Lo scrivono le Segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt e Ugl T.A., in occasione dell'audizione alla Camera sulla situazione di. ''In assenza di nuovi e concreti sostegni lanon sarà in grado di proseguire le sue attività industriali e di erogare le retribuzioni, criticità già emersa con gli emolumenti di marzo. Le conseguenze di uno stop aziendale sarebbero drammatiche sia sul piano industriale che su ...

Advertising

TV7Benevento : Alitalia: Sindacati, 'compagnia a rischio operatività, risorse esaurite'... - infoiteconomia : Alitalia, sindacati: Risorse di fatto esaurite, stop sarebbe drammatico - mdipatrizi5 : @ilfoglio_it @carusocarmelo Tutto ok,eccetto Alitalia,non voglio più sentirne parlare per lei i contribuenti hanno… - yy01329 : Alitalia: manifestazione il 14 Aprile: A cura di Ferruccio Bovio Sul caso Alitalia, arriva il no dei sindacati che… - giornaleradiofm : Alitalia: manifestazione il 14 Aprile: A cura di Ferruccio Bovio Sul caso Alitalia, arriva il no dei sindacati che… -