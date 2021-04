Alessia Marcuzzi assente a Le Iene, il marito Paolo Calabresi Marconi positivo al Coronavirus (Di martedì 13 aprile 2021) Alessia Marcuzzi assente a Le Iene oggi. Non è la prima volta che la conduttrice deve saltare l’appuntamento con il programma di Italia1 e se nelle scorse settimane lo ha fatto perché risultata leggermente positiva al Coronavirus (poi negativa), questa volta dovrà rinunciarvi perché in quarantena fiduciaria. L’annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio quando la conduttrice ha preso la parola sui social per spiegare che il marito è risultato positivo e che lei al momento è in quarantena anche se un primo tampone è risultato negativo. In particolare, Alessia Marcuzzi ha scritto su Facebook: Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021)a Leoggi. Non è la prima volta che la conduttrice deve saltare l’appuntamento con il programma di Italia1 e se nelle scorse settimane lo ha fatto perché risultata leggermente positiva al(poi negativa), questa volta dovrà rinunciarvi perché in quarantena fiduciaria. L’annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio quando la conduttrice ha preso la parola sui social per spiegare che ilè risultatoe che lei al momento è in quarantena anche se un primo tampone è risultato negativo. In particolare,ha scritto su Facebook: Purtroppo miola scorsa settimana è risultatoal tampone molecolare. Ovviamente si è ...

