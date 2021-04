Alessandro Gassman sotto accusa dopo il tweet | “Sono preoccupato”

Advertising

GassmanGassmann : Quando il terremoto colpì la città de L’Aquila, ero in tournée con uno spettacolo di cui ero regista e attore, prod… - Franc_1992 : RT @IlPrimatoN: Poverino, pensava di ricevere solo applausi ... - lorenzlu : RT @IlPrimatoN: Poverino, pensava di ricevere solo applausi ... - AglioVestito : RT @IlPrimatoN: Poverino, pensava di ricevere solo applausi ... - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Poverino, pensava di ricevere solo applausi ... -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Gassman

RomaToday

è uno degli attori più importanti e più amati della cinematografia italiana e su questo non c'è alcun dubbio. Ad ogni modo, è stato proprio nelle scorse ore che...Dopo essere stata eliminata da 'Amici', Enula è tornata fra le braccia del suo fidanzato famoso? La cantante ha ancora una relazione con Leo, figlio die nipote del mattatore Vittorio? Secondo i bene informati infatti la 22enne prima di entrare al talent condotto da Maria De Filippi aveva avuto una storia con Gassmann ...Alessandro Gassman non sa che fare: l'attore si è trovato in una situazione piuttosto scomoda qualche ora fa, con un vicino di casa che ha dato il via ad un party in casa anche piuttosto rumoroso ...Dopo essere stata eliminata da "Amici", Enula è tornata fra le braccia del suo fidanzato. La cantante ha una relazione con Leo Gassman?