Alessandra Galloni sarà la nuova direttrice di Reuters | sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo

Per la prima volta in 170 anni alla guida dell'agenzia Reuters, con i suoi 2.500 giornalisti e 600 fotografi, ci sarà una donna: Alessandra Galloni, 47 anni, romana, è il nuovo editor-in-chief. Prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni.