Alessandra Galloni: la prima donna a guida della Reuters è italiana (Di martedì 13 aprile 2021) Alessandra Galloni da oggi è alla guida di Reuters News. Si tratta della prima donna nei 170 anni di storia dell’agenzia di stampa. E si tratta di una donna italiana La stessa agenzia britannica ha dato la notizia sul suo sito: Alessandra Galloni, nata a Roma 47 anni fa, sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni . Galloni si è laureata ad Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002. La giornalista, che lavora all’agenzia Reuters dal 2013 ha lavorato anche per il WSJ per 13 anni come corrispondente da Roma, Parigi e Londra. Parla quattro lingue e ora sarà a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)da oggi è alladiNews. Si trattanei 170 anni di storia dell’agenzia di stampa. E si tratta di unaLa stessa agenzia britannica ha dato la notizia sul suo sito:, nata a Roma 47 anni fa, sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione dopo averto la redazione negli ultimi dieci anni .si è laureata ad Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002. La giornalista, che lavora all’agenziadal 2013 ha lavorato anche per il WSJ per 13 anni come corrispondente da Roma, Parigi e Londra. Parla quattro lingue e ora sarà a ...

Advertising

DavidSassoli : L'italiana Alessandra Galloni, laureata ad Harvard con master alla London School of Economics, è la prima donna in… - Agenzia_Ansa : Da oggi sarà una donna a guidare l'agenzia britannica Reuters: Alessandra Galloni. E' la prima volta in 170 anni di… - ilpost : Alessandra Galloni sarà la nuova direttrice di Reuters: sarà la prima donna a ricoprire questo ruolo - ZenZenit369 : RT @francofontana43: Alessandra Galloni la prima donna a guidare l'agenzia Reuters - mindloconte : L’italiana Alessandra Galloni alla guida di Reuters, la prima donna in 170 anni @sole24ore -