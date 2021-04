Alessandra Galloni è la nuova direttrice di Reuters. La prima donna nei 170 anni di storia dell’agenzia di stampa britannica (Di martedì 13 aprile 2021) La giornalista Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere l’agenzia Reuters nei suoi 170 anni di storia. La Galloni, romana, 47 anni, prenderà il posto di Stephen J. Adler, alla guida di Reuters dal 2011, che andrà in pensione alla fine di aprile. Laureata all’università di Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002, la giornalista parla 4 lingue ed è alla Reuters dal 2013. prima aveva lavorato per 13 anni al Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel 2004 ha vinto l’Overseas Press Club e il premio come “Business journalist of the year” per la copertura del crac Parmalat. La Reuters ha uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La giornalistasarà laa dirigere l’agenzianei suoi 170di. La, romana, 47, prenderà il posto di Stephen J. Adler, alla guida didal 2011, che andrà in pensione alla fine di aprile. Laureata all’università di Harvard nel 1995 con un master alla London School of Economics nel 2002, la giornalista parla 4 lingue ed è alladal 2013.aveva lavorato per 13al Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel 2004 ha vinto l’Overseas Press Club e il premio come “Business journalist of the year” per la copertura del crac Parmalat. Laha uno ...

