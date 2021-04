Alberto e Piero Angela: arriva una fantastica notizia, accadrà nei prossimi giorni (Di martedì 13 aprile 2021) Alberto e Piero Angela di nuovo insieme, arriva una fantastica notizia, accadrà nei prossimi giorni. Una notizia che abbiamo appena saputo, ma che renderà sicuramente i telespettatori super contenti ed entusiasti. Alberto e Piero Angela saranno di nuovo insieme! Infatti, mercoledì 21 aprile partirà la nuova edizione del seguitissimo programma di Approfondimento Ulisse, di Alberto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021)di nuovo insieme,unanei. Unache abbiamo appena saputo, ma che renderà sicuramente i telespettatori super contenti ed entusiasti.saranno di nuovo insieme! Infatti, mercoledì 21 aprile partirà la nuova edizione del seguitissimo programma di Approfondimento Ulisse, diL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

