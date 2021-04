Al via per gli studenti il Magna Graecia Film Festival School in the City (Di martedì 13 aprile 2021) Si tiene fino al 27 aprile in streaming su MyMovies.it, il Magna Graecia Film Festival School in the City, Festival pensato e disegnato per i giovani delle scuole con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e contribuire in maniera importante alla loro formazione umana, civile, sociale e culturale. Ideato da Gianvito e Alessandro Casadonte e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIBAC e dal MIUR – torna a coinvolgere, con la sua terza edizione, le scuole del territorio della Calabria. L’evento online prevede un concorso e un evento speciale, con la proiezione di varie opere d’autore (visibili per gli studenti online per 24h) seguite da altrettanti incontri con le grandi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Si tiene fino al 27 aprile in streaming su MyMovies.it, ilin thepensato e disegnato per i giovani delle scuole con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e contribuire in maniera importante alla loro formazione umana, civile, sociale e culturale. Ideato da Gianvito e Alessandro Casadonte e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIBAC e dal MIUR – torna a coinvolgere, con la sua terza edizione, le scuole del territorio della Calabria. L’evento online prevede un concorso e un evento speciale, con la proiezione di varie opere d’autore (visibili per glionline per 24h) seguite da altrettanti incontri con le grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : via per Silvia Biasi, un disegno da portare ai Giochi di Tokyo Amputata al braccio destro per un incidente domestico, ha fatto le giovanili di volley a Codognè e a 21 anni ha lasciato per via di quel salto generazione che spesso allontana le ragazze di quell'età ...

Quattro ragazzine aggrediscono 13enne a Riccione, denunciate ... tutte del posto (due residenti a Misano Adriatico, una a Riccione ed una a Rimini), hanno accerchiato la vittima e l'hanno colpita con calci e schiaffi per poi fuggire via. Identificate e denunciate ...

Covid, l'Ordine degli infermieri: "Vaccinazione di massa unica via per superare pandemia" PalermoToday Rubato Darius, il coniglio più grande del mondo: maxi ricompensa per ritrovarlo Qualcuno riporti a casa Darius. È l'appello lanciato da Annette Edwards, la proprietaria del coniglio più grande del mondo, che le è stato rubato in casa nella notte ...

PS5, grande aggiornamento in arrivo domani il primo importante aggiornamento del software di sistema per la console verrà lanciato domani, 14 aprile, includendo un gran numero di nuove funzionalità e miglioramenti (via PS Blog). Come prima ...

