Akash | lo sfogo contro Ilary Blasi dopo la diretta dell' Isola dei famosi Mediaset | la situazione sta precipitando

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Tutto è durato poco, un attimo. Il tempo di ricredersi suKumar, ex concorrentedei, che appena è arrivato in tv ha fatto il "mea culpa". Poi tutto è precipitato lontano dagli studi televisivi, praticamente sbottato il moo ha sbottatoe Tommaso Zorzi. Ma stavolta non lo ha fatto in. Nessuna tele-rissa. Una volta finita la puntata,ha pubblicato una Stories su Instagram. "Ragazzi sono ancora qua, li ho asfaltati, li ho asfaltati", ha detto. Sui social è accaduto di tutto perché la sua opinione ha praticamente spaccato a metà il pubblico (che ha attaccato l'ex concorrentedei). Ma andiamo per ...