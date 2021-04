Akash Kumar risponde ad Ilary Blasi su Instagram? “Li ho asfaltati”

(Di martedì 13 aprile 2021)pubblica una serie di storie sudopo la frecciatina diall’Isola dei Famosi 2021: “Li ho”.pubblica una serie di storie sudopo il suo intervento all’Isola dei Famosi 2021 e i fans pensano ad una replica adche, in diretta, gli ha lanciato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

k226xq : Isola dei famosi come Grande Fratello sono due cagate pazzesche comunque questo pistola che si crede di essere Chi… - infoitcultura : Il video dello scontro tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi: “Mi hai attaccato e mi sono stufato” - zazoomblog : Isola dei Famosi ieri: lo scontro tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar (VIDEO) - #Isola #Famosi #ieri: #scontro - zazoomblog : Akash Kumar dedica una storia ad Ilary e Tommaso su Instagram durante la pubblicità (VIDEO) - #Akash #Kumar… - zazoomblog : Ilary Blasi asfalta Akash Kumar «Mi presento dici che non mi conosci» VIDEO - #Ilary #Blasi #asfalta #Akash #Kumar -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

A poche ore dall' ennesimo scontro con Tommaso Zorzi ,torna a parlare attraverso le sue storie Instagram, commentando quanto accaduto nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi del 12 aprile. Il modello, che è stato protagonista della ...Ottava puntata di fuoco: all'Isola dei Famosi 2021 è successo di tutto. Dall'ingresso in studio di, a cui Ilary Blasi non ha risparmiato frecciatine, all'arrivo di Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile da Playa Esperanza che si sono prese la loro rivincita sfidando Francesca, ...Akash Kumar pubblica una serie di storie su Instagram dopo la frecciatina di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021: “Li ho asfaltati”. Akash Kumar pubblica una serie di storie su Instagram dopo il suo ...Akash Kumar dopo la quarantena approda in studio durante l’ottava puntata dell’Isola dei famosi, l’ex naufrago confessa di aver sbagliato con Drusilla Akash Kumar dopo i 14 giorni di quarantena era ...