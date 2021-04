Agorà democratiche | nuovo corso per la sinistra italiana

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Il Manifesto politico Socialismo e Cristianesimo promosso dall’associazione Leè lavoro che nasce attorno alle riflessioni di Goffredo Bettini e che sta suscitando l’interesse in diversi intellettuali, politici, militanti. Non rappresenta altro che il tentativo di dare una nuova prospettiva alla, sospesa e senza riferimenti dalla tempesta che ha scardinato le forme tradizionali di rappresentanza. In questi anni in molti si sono interrogati sulle ragioni della fragilità del nostro sistema democratico. Il tema è ancora aperto, reso semmai più urgente dalla violenza della crisi sociale e sanitaria che sta ulteriormente cambiando la società. L’ultimo rapporto di Demos ci dice di come gli italiani, in questo ultimo anno ampiamente caratterizzato dall’emergenza, si siano (ri)avvicinati alle ...