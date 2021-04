Agente Borja Mayoral: “Non so se la Roma lo riscatterà, ma lui è molto felice in giallorosso” (Di martedì 13 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’Agente di Borja Mayoral, Alejandro Camano, ha parlato della situazione del suo assistito che sta ben facendo alla sua prima stagione italiana con 14 gol all’attivo tra campionato e coppe: “Non so se la Roma riscatterà Borja Mayoral in anticipo, ma posso dire che lui è molto felice con la Roma, che lo fa sentire un calciatore importante. Sono arrivati goal, assist, partecipa al gioco. Mayoral è parte integrante del gruppo. Ripeto, a Roma è molto felice”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’di, Alejandro Camano, ha parlato della situazione del suo assistito che sta ben facendo alla sua prima stagione italiana con 14 gol all’attivo tra campionato e coppe: “Non so se lain anticipo, ma posso dire che lui ècon la, che lo fa sentire un calciatore importante. Sono arrivati goal, assist, partecipa al gioco.è parte integrante del gruppo. Ripeto, a”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Agente Mayoral: 'Non so se la Roma lo riscatterà, ma Borja è felicissimo' - infoitsport : Roma, l'agente di Borja Mayoral: 'Riscatto anticipato? Non lo so, ma lui è felice' - zazoomblog : Borja Mayoral l’agente: «Riscatto anticipato? La Roma è felice» - #Borja #Mayoral #l’agente: #«Riscatto - ilRomanistaweb : Agente #Mayoral: 'Non so se la #Roma lo riscatterà in anticipo, ma Borja è felicissimo' Alejandro Camano: 'La squa… - CoreRomanista : ??? Parla l'agente di #BorjaMayoral a Radio Kiss Kiss: 'Non so se la #ASRoma riscatterà Borja Mayoral in anticipo, m… -