Adozione libri di testo 2021-2022, dai tetti di spesa agli incontri con gli editori: cosa si può fare e cosa no. La video guida [VIDEO] (Di martedì 13 aprile 2021) Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s. 2021/2022, entro il 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. L'articolo Adozione libri di testo 2021-2022, dai tetti di spesa agli incontri con gli editori: cosa si può fare e cosa no. La VIDEO guida ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto deidistabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi aidi, sono deliberate dal collegio dei docenti, per l’a.s., entro il 31 maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. L'articolodi, daidicon glisi puòno. La...

Advertising

orizzontescuola : Adozione libri di testo 2021-2022, dai tetti di spesa agli incontri con gli editori: cosa si può fare e cosa no. La… - DnasrlSantis : GIANTS IN MILAN: MILANO LA CITTA' DEI LIBRI Disponibile in DVD e streaming su - Labilmentie : @Fra_Panizzo @MastriTina Le maestre sono mediamente brave. Temo che l'adozione di questi libri sia il risultato di… - IISFermi : ADOZIONE LIBRI DI TESTO per l’a.s. 2021/22 – Indicazioni operative - ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Circolare n. 146 Procedura adozione libri di testo. -