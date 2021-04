Abi Liguria | Gianluca Guaitani confermato presidente | Riccardo Satragno vicepresidente

Advertising

BJLiguria : Abi Liguria: Gianluca Guaitani confermato presidente - -

Ultime Notizie dalla rete : Abi Liguria

Il Secolo XIX

Lo comunicain occasione della seduta di insediamento della Commissione in cui si è fatto il punto sui principali temi all'ordine del giorno per il territorio. In primo piano il rilevante ...Le nomine sono state deliberate dal comitato esecutivo dell'Associazione bancaria italiana nella riunione del mese scorso, comunicain occasione della seduta di insediamento della ...Durante la seduta di insediamento il punto sui principali temi all'ordine del giorno come il sostegno alle imprese e alle famiglie ...Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer di Banca Carige, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi per il prossimo biennio. Confermato anche il VicePresidente Riccardo ...