“A cena fuori da metà maggio” | il piano di Draghi per riaprire i ristoranti

(Di martedì 13 aprile 2021) Dasi torna a? Questa sembra essere la linea del premier Mario, che attende però il parere del Cts. Allentamenti delle misure ed eventuali aperture: da giorni non si fa altro che parlare di questo, ora che l’Italia è quasi tutta tinta di “arancione” e le misure restrittive sembrano dare i primi segnali incoraggianti. Cosa prevede il Decreto Il nuovo Decreto, in vigore fino al 30 aprile, prevede nel testo un meccanismo per dare “respiro” alle attività,lì dove si ritiene necessario, dove i casi e la situazione epidemiologica lo consentono. La zona gialla, quindi, non esiste su “carta”, ma è a quella a cui ambiscono tutte le Regioni. Al momento, una data ufficiale pernon c’è, perché tutto dipenderà sia dalla curva che dalla campagna di ...

A quanto pare la zona gialla è in arrivo: coprifuoco alle 24 ecasa da maggio. (Continua dopo le foto) Dunque per ristoranti e bar si pensa di istituire la prenotazione obbligatoria, di ...La zona gialla in arrivo, il coprifuoco alle 24 e lacasa da maggio In questa ottica lo scenario che potrebbe portare alla svolta è quello che vede l'indice di contagio Rt a 0,8 e la prima ...Già pieno di premi e candidato all'Oscar come Miglior film internazionale è un anno che si fa notare ovunque per la sua storia di quattro amici che decidono di vivere sempre un po' ubriachi ...A cena col certificato, in barba a ogni normativa nazionale ... punta a limitarsi alla copertura degli over80 e intende poi procedere fuori dalle indicazioni nazionali vaccinando gli appartenenti alle ...