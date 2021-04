5G Standalone, Vodafone con Ericsson: si parte dalla Germania (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Ericsson, Vodafone Oppo e Qualcomm uniscono le forze per implementare una rete 5G Standalone, iniziando dalle principali città tedesche, tra cui Francoforte. Oltre ai benefici per le industrie, i Governi e le imprese, gli utenti mobili potranno beneficiare di nuove esperienze grazie alla bassa latenza, alle alte velocità e alla grande capacità di dati del 5G sa. La rete 5G Standalone – chiarisce la nota – “opera in pratica in modo completamente indipendente dal 4G e garantisce una latenza inferiore rispetto alle attuali reti 5G non Standalone e permette a più persone e oggetti connessi contemporaneamente di utilizzare i dati mobili”. La rete di Vodafone supporterà anche lo slicing di rete, che consente un’enorme flessibilità in quanto diverse parti della stessa rete ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –Oppo e Qualcomm uniscono le forze per implementare una rete 5G, iniziando dalle principali città tedesche, tra cui Francoforte. Oltre ai benefici per le industrie, i Governi e le imprese, gli utenti mobili potranno beneficiare di nuove esperienze grazie alla bassa latenza, alle alte velocità e alla grande capacità di dati del 5G sa. La rete 5G– chiarisce la nota – “opera in pratica in modo completamente indipendente dal 4G e garantisce una latenza inferiore rispetto alle attuali reti 5G none permette a più persone e oggetti connessi contemporaneamente di utilizzare i dati mobili”. La rete disupporterà anche lo slicing di rete, che consente un’enorme flessibilità in quanto diverse parti della stessa rete ...

