21.309 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 21.309 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.783 è stata somministrata la seconda dose. 7. Leggi su gazzettadasti (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 21.309 lecheililcomunicateall'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 18.30). A 2.783 è stata somministrata la seconda dose. 7.

Advertising

emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - DTrecate : RT @PiemonteInforma: #COVID #Piemonte 21.309 persone hanno ricevuto oggi il #vaccinoCovid A 2783 è stata somministrata la seconda dose. 702… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Sono 21.309 le persone che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid - vco24news : Sono 21.309 le persone che hanno ricevuto oggi il vaccino contro il Covid - quotidianopiem : 21.309 le persone vaccinate contro il Covid oggi in Piemonte -