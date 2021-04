100 giorni alle Olimpiadi di Tokyo | discovery+ pronta a migliaia di ore in diretta per seguire tutte le competizioni

(Di martedì 13 aprile 2021) L’appuntamento con i Giochi Olimpici di2020 si avvicina per milioni di appassionati di sport in tutta Europa con una grandissima novità per quanto riguarda l’Italia dove, il nuovo servizio Ott del gruppo, sarà la casa dei Giochi Olimpici, l’unica destinazione dove poter vedere ogni istante delle gare.di ore inperle, tutti gli atleti, con una programmazione locale dedicata agli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline e con una proposta personalizzata e multimediale. Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia: «Il conto alla rovescia è iniziato e siamo lieti di annunciare chesarà la Casa dei Giochi Olimpici in Italia. Con ...

