100 giorni a Tokyo | guida alle Olimpiadi a ostacoli

(Di martedì 13 aprile 2021) Rinviate e ridimensionate, ma non rinominate. Le Olimpiadi sono ormai alle porte, mancano 100 giorni alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020 che non possono essere in programma nel 2020, essendo finito, ma che sono finite un anno dopo la data attesa. Venerdì 23 luglio 2021 il via ai giochi olimpici più diversi degli ultimi anni. Ecco quello che sappiamo, finora, delle Olimpiadi giapponesi, forse il più grande evento vittima della pandemia, le quinte per Federica Pellegrini, le prime di Larissa Iapichino.