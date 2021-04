Zona rossa e arancione, tutte le regole da seguire: cosa cambia oggi (Di lunedì 12 aprile 2021) Gran parte dell’Italia abbandona la Zona rossa per abbracciare quella arancione. Andiamo a vedere quali regole cambiano a partire da questo lunedì. Quasi tutta la penisola a partire da questo lunedì entrerà in Zona arancione, abbandonando così quella rossa dove ci sono le restrizioni più pesanti. Infatti saranno solo quattro le regioni nella Zona massima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Gran parte dell’Italia abbandona laper abbracciare quella. Andiamo a vedere qualino a partire da questo lunedì. Quasi tutta la penisola a partire da questo lunedì entrerà in, abbandonando così quelladove ci sono le restrizioni più pesanti. Infatti saranno solo quattro le regioni nellamassima L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : @mromanelli72 Ah quindi calano dopo tre settimane dalla zona rossa, buono a sapersi. No perchè sa, i positivi in tu… - insopportabile : Mi raccomando, festeggiamo l'ultimo giorno prima della zona rossa con una bella festa tutti insieme! - stebellentani : C’é un sacco di gente, davvero tanta, che pensa che il problema é che non siamo in una perenne zona rossa, con i Carabinieri a inseguirci. - antonia_polito : RT @Lexie94224236: Critiche costruttive e poi: - rompete i coglioni per la zona rossa, ma solo quando è con Fra, se vede Miele o altri del… - Ironic__Girl : @bloodbjte io sto in zona rossa, quindi dad, tu invece? -