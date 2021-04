Zlatan Ibrahimovic, il pranzo da 300 euro a testa al ristorante in zona rossa fa discutere: “Solo un bicchiere di vino tra amici” (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il caso della festa organizzata in casa da alcuni giocatori della Juventus, un altro big del nostro campionato incappa in una violazione delle restrizioni anti Covid: è Zlatan Ibrahimovic, avvistato domenica in un noto ristorante di Milano. A diffondere le immagini del pranzo incriminato è stato il sito Fanpage.it, secondo cui nonostante Milano fosse in zona rossa il bomber svedese si è recato attorno alle 13.30 al ristorante di Tano Simonato, proprietario del locale ‘Tano passami l’olio‘. Ibra e gli altri avventori sarebbero stati protagonisti di un pranzo che, secondo quanto riferito a Fanpage.it da una sua fonte, è costato 300 euro a testa. Tra i presenti anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo il caso della festa organizzata in casa da alcuni giocatori della Juventus, un altro big del nostro campionato incappa in una violazione delle restrizioni anti Covid: è, avvistato domenica in un notodi Milano. A diffondere le immagini delincriminato è stato il sito Fanpage.it, secondo cui nonostante Milano fosse inil bomber svedese si è recato attorno alle 13.30 aldi Tano Simonato, proprietario del locale ‘Tano passami l’olio‘. Ibra e gli altri avventori sarebbero stati protagonisti di unche, secondo quanto riferito a Fanpage.it da una sua fonte, è costato 300. Tra i presenti anche l’ex calciatore del Milan Ignazio Abate, come ...

