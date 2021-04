Zanetti Bergamo | Eleonora Fersino convocata in azzurro per Olimpiadi ed Europeo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà un’estate azzurra per il libero della. La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti convocato la giocatrice bergamasca per eseguire le visite mediche valide per la stagione agonistica 2021 che vedrà la Nazionale italiana impegnata alledi Tokyo e ai Campionati Europei., 21 anni, sarà al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma lunedì 12 e martedì 13 aprile. Il libero dellaè cresciuta sportivamente nel Volley Clodia, squadra di Chioggia, la sua città natale, ed è rimasta nel Volley Pool Piave di Noventa di Piave dai quattordici ai diciotto anni, durante i quali ha cambiato ruolo da schiacciatrice a libero ed è statanelle ...

