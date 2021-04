Advertising

ladyonorato : Vediamo se la Procura competente allargherà le indagini al gabinetto del ministero. Ciò che emerge da queste chat l… - TV7Benevento : Zambon: 'Piano pandemico Italia? Vero nodo indipendenza Oms'... - fisco24_info : Zambon: 'Piano pandemico Italia? Vero nodo indipendenza Oms': Parla all'Adnkronos Salute il ricercatore autore del… - rik_musmeci : RT @StartMagNews: Tutti i dettagli svelati da “Non è l’Arena” di Giletti e “La Verità” di Belpietro sulle chat Guerra (Oms)-Brusaferro (Iss… - Claudio16041404 : RT @ladyonorato: Vediamo se la Procura competente allargherà le indagini al gabinetto del ministero. Ciò che emerge da queste chat lo impor… -

Ultime Notizie dalla rete : Zambon Piano

Sul caso delpandemico dell'Italia e l'Oms interviene Francesco, autore del report sulla prima risposta dell'Italia alla pandemia di Covid. "Il punto non è più il report dei 'somarelli' di Venezia ......sull'Italia elaborato dai ricercatori Oms guidati da Francesco, An unprecedented challenge: Italy's first response to Covid - 19 , in cui si parlava del mancato aggiornamento del...(Adnkronos) – Sul caso del piano pandemico dell’Italia e l’Oms interviene Francesco Zambon, autore del report sulla prima risposta dell’Italia alla pandemia di Covid. “Il punto non è più il report dei ...“Ho mandato scuse profuse al ministro. Alla fine sono andato su Tedros e fatto ritirare il documento. La ritengo una cosa schifosa“. Il 14 maggio 2020 il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, p ...