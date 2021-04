Yamaha sviluppa un nuovo motore elettrico da 350 kW per le autoHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021) Anchesta portando avanti diversi progetti legati al settore della mobilità elettrica. L’azienda giapponese però, non si sta limitando solo al mercato delle due ruote. Infatti, ha fatto sapere di averto un(Sincrono a Magneti Permanenti) per le auto ad alte prestazioni dalla potenza di 350 kW che, adesso, viene commercializzato.inizierà ad accettare ordini per lo sviluppo di prototipi del propulsore a partire da questo mese di aprile.DA 350 KW, in realtà, da tempo realizza unità elettriche per le 4 ruote. Infatti, già dal 2020 accetta ordinativi per lo sviluppo di propulsori elettrici prototipo (35 – 200 kW) per il settore auto e altre applicazioni nell’ambito ...