WWE 2K22 annunciato a Wrestlemania 37 con un breve video e un primo sguardo al gameplay

(Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo un anno di pausa, il franchise WWE 2K tornerà ufficialmente nel 2021. L'account Twitter ufficiale di WWE Games aveva rivelato poco tempo fa che un grande annuncio era in serbo per questo fine settimana durante37 e questo annuncio è stato ilspot pubblicitario per WWEmesso in onda durante l'evento Durante la prima notte di37, un promo di 30 secondi con unin fase di sviluppo è stato mostrato ai fan del wrestling di tutto il mondo. E gran parte del promo era incentrato sull'attuale wrestler della WWE Rey Mysterio. Non è un segreto che WWEsarebbe arrivato quest'anno dopo la pausa della scorsa stagione. I dirigenti di Take-Two erano irremovibili sul fatto che il piano fosse quello di concedere al franchise un anno di stop dopo un ...

W WEdi 2K Sports è stato annunciato durante la prima fight night di Wrestlemania 37, con un breve ... in pausa da oltre un anno dopo il disastroso2K20 ( Voto: 5.5 - Recensione ), ultimo ...Dopo un anno di pausa e la pubblicazione di2K Battelgrounds , 2K Sports ha finalmente annunciato la nuova iterazione principale del franchise,. Questo segna, senza ombra di dubbio, un ritorno allo sport simulativo del wrestling professionale . L'annuncio arriva tramite un teaser pubblicato sull' account Twitter ufficiale . Non si ...... in serbo per questo fine settimana durante Wrestlemania 37 e questo annuncio è stato il primo spot pubblicitario per WWE 2K22 messo in onda durante l'evento Durante la prima notte di Wrestlemania ...È stato un weekend importante per tutti i brand dedicati al wrestling dal momento che si è tenuto WrestleMania 37. 2K Sports ha annunciato WWE 2K22 durante lo show, che è per loro un gioco incredibilm ...