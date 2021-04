Vito Plastino  | direttore sanitario del presidio ospedaliero Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021) Lo sviluppo nel nostro paese di una vasta rete di strutture destinate ad offrire cura e assistenza agli anziani malati cronici ha aperto un ampio dibattito tra gli operatori del settore (medici, infermieri, assistenti tutelari, direttori sanitari, ecc.) in merito alle caratteristiche gestionali che tali strutture devono possedere non solo per soddisfare le esigenze della buona cura, ma anche le aspettative degli ospiti e delle loro famiglie. La richiesta di ricovero da parte delle famiglie è spesso legata alla necessità di vedersi sollevate dal peso assistenziale e si accompagna a vissuti di sofferenza al momento del distacco. Sapere che la struttura residenziale prescelta risponde a requisiti di qualità diventa quindi un’esigenza. Il progressivo decadimento psicofisico negli anziani richiede cure ed assistenza talora continuativa nell’arco delle 24 ore. Per offrire servizi ...