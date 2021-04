Vite al Limite | Cosa è successo a Charity Pierce

Leggi su ck12

(Di martedì 13 aprile 2021)ha iniziato il suo viaggio nella terza stagione dialcome una delle donne più grasse al mondo. Era in un momento difficile della sua vita e ha rivelato durante il programma la profondità della sua disperazione, dicendo: “Preferirei morire piuttosto che vivere in questo modo“.infatti pesava circa 360 kg, soffriva di batteri carnivori e non poteva svolgere le attività quotidiane senza l’aiuto della sua famiglia. Mentre lottava per perdere una grande quantità di peso,nutriva anche preoccupazioni anche per il crescente problema di obesità di sua figlia, Charly. Nel frattempo, però la madre diè morta e il suo fidanzato l’ha tradita con sua sorella. In tutto, il viaggio di...