Violazione delle norme anti Covid, chiuso negozio (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – I Carabinieri di Roma, anche lo scorso weekend, hanno continuato a vigilare sul rispetto delle normative antiCovid effettuando sia una serie di controlli di iniziativa che mirati interventi su richieste pervenute al 112. La scorsa serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno effettuato verifiche all’interno di attivita’ commerciali dello storico quartiere riscontrando violazioni all’interno di una rivendita dove il titolare, un 45enne del Bangladesh, ha continuato a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito. I Carabinieri lo hanno sanzionato per 400 euro e hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attivita’ per 5 giorni. In piena notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli e quelli della Stazione Roma Viale Eritrea, con l’assistenza dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – I Carabinieri di Roma, anche lo scorso weekend, hanno continuato a vigilare sul rispettonormativeeffettuando sia una serie di controlli di iniziativa che mirati interventi su richieste pervenute al 112. La scorsa serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno effettuato verifiche all’interno di attivita’ commerciali dello storico quartiere riscontrando violazioni all’interno di una rivendita dove il titolare, un 45enne del Bangladesh, ha continuato a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito. I Carabinieri lo hanno sanzionato per 400 euro e hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attivita’ per 5 giorni. In piena notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli e quelli della Stazione Roma Viale Eritrea, con l’assistenza dei ...

Advertising

chetempochefa : 'Nancy Porsia è stata intercettata anche mentre parlava con il suo legale. La seconda violazione è che sono stati r… - amnestyitalia : La violenza sessuale è una grave violazione dei diritti umani. Ciononostante, la gran parte delle aggressioni non v… - Veraelena5 : RT @emanugi07: @rej_panta @a_meluzzi Non abbiate paura. Non sono misure che hanno bloccato il virus perché si è diffuso in tutto il mondo u… - PinnaUgo : @rosanna66886427 @sbrando72 La democrazia è innanzitutto regole, diversamente ognuno fa ciò che gli pare ma questo… - dantecorneli : @info_zampa @Moonlightshad1 Notare che questo tipo di 'segnalazione' è una lampante violazione delle regole di @twitter -