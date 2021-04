Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 11:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER MAGGIORI DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE, POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA PRENESTINA CODE TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER MAGGIORI DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE, POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, tangenziale e A 24: traffico in tilt. Oggi partiva la nuova viabilità voluta dal Campidoglio L'obiettivo del Comune, con questa rivoluzione, è di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità: il caos sulla A24 in arrivo a Roma potrebbe complicare i progetti.

