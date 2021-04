Vezzali | “Mi adopererò in prima persona per garantire gli Europei a Roma”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 aprile 2021) In mattinata, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha scritto una lettera al premier Mario Draghi, in merito alle difficoltà che ci sono in Italia al momento, per poterlo svolgimento delle 4 date degli, allo stadio Olimpico, con il pubblico. Tra queste date, ricordiamo, c’è anche la gara inaugurale. A rispondere a questi dubbi, la sottosegretaria allo sport, Valentina, a margine di un evento al Coni, ha commentato la lettera inviata dal presidente della Figc Gravina al premier, Mario Draghi. Queste le parole dell’ex oro olimpico: “Micon tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia. Glidi calcio sono un’occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il ...