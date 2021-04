Vertigo, il ritorno di Alice Merton per reagire alle difficoltà (Di lunedì 12 aprile 2021) Forza, grinta, talento. Sono le tre parole a cui penso ascoltando la musica di Alice Merton. Giovanissima, sta toccando con mano il suo sogno che forse si è materializzato anche in forma più grande di quella che avrebbe mai immaginato. Prima il successo con “No Roots”, poi “Lash Out”, “Easy”. Milioni di copie vendute con il suo album “Mint”. Disco d’oro negli Stati Uniti e in Italia. Disco di platino in Germania, Austria, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, e ancora doppio disco di platino in Italia. Più di 500 milioni di stream. E ora torna, ed è pronta a farlo con un nuovo singolo “Vertigo” che promette non bene, ma benissimo. Che più lo ascolti e più è figo. Con “Vertigo” ho pensato di raccontarvi non soltanto le emozioni e sensazioni che la musica suscita in chi la ascolta, ma anche le emozioni di chi alla musica ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Forza, grinta, talento. Sono le tre parole a cui penso ascoltando la musica di. Giovanissima, sta toccando con mano il suo sogno che forse si è materializzato anche in forma più grande di quella che avrebbe mai immaginato. Prima il successo con “No Roots”, poi “Lash Out”, “Easy”. Milioni di copie vendute con il suo album “Mint”. Disco d’oro negli Stati Uniti e in Italia. Disco di platino in Germania, Austria, Francia, Polonia, Svizzera, Turchia, e ancora doppio disco di platino in Italia. Più di 500 milioni di stream. E ora torna, ed è pronta a farlo con un nuovo singolo “” che promette non bene, ma benissimo. Che più lo ascolti e più è figo. Con “” ho pensato di raccontarvi non soltanto le emozioni e sensazioni che la musica suscita in chi la ascolta, ma anche le emozioni di chi alla musica ...

