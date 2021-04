Verona | il sindaco Sboarina proroga l' ordinanza della zona arancione

Advertising

MarziaLoreti : L'ignoranza grillina è nota,ma è vergognoso che una che si professa romana,che dovrebbe essere il sindaco di Roma,… - larenait : Fu sindaco di Bussolengo dal 1989 al 1994 - _scansafatiche_ : Ma il sindaco di Roma che posta su IG l'Arena di Verona invece che il Colosseo, ne parliamo? Ma io prima di posta… - ChiaromonteP : @VanniniSilvio @AndreaVenanzoni Fondiamo il comitato per Virgi sindaco di Nimes e qualsiasi altra città dotata di A… - GiammarioDiB : Ma è vero che il #PD sta pensando di candidare Damiano #Tommasi a sindaco di #Verona? -

Ultime Notizie dalla rete : Verona sindaco

L'Arena

, Sboarina proroga l'ordinanza per la zona arancione.proroga le ordinanze della zona arancione. Da domani, fino al 19 aprile compreso, è prorogato ... firmata oggi dalFederico ......della SS434 compresi tra il Km 54 e il Km 82 in entrambe le direzioni di marcia Rovigo e. I ... chiede con carattere di urgenza in particolare aldi Giacciano con Baruchella che è il ...Ciclovia del Sole: il tratto di 46 km da Mirandola a Sala Bolognese, realizzato in 2 anni, inaugurato alla presenza del ministro Giovannini ...La nuova ordinanza, firmata oggi dal sindaco Federico Sboarina, ha l’obiettivo di continuare ad agevolare sia i veronesi che le attività commerciali nel particolare contesto storico dell’emergenza ...