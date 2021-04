Vera Gemma | il fidanzato Jeda sbarca in Honduras | nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi?

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 12 aprile 2021)in? L’indiscrezione In queste prime tre settimane di programmazione dedei15,ha perso al televoto prima contro Awed e poi con Gilles Rocca. Tuttavia, l’attrice romana si trova ancora in, precisamente a Playa Esperanza insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile. Oltre a lei anche il suo giovaneha attirato l’attenzione del pubblico, ma soprattutto quello della padrona di casa Ilary Blasi. Il ragazzo in una recente intervista si è detto pronto a partecipare al reality show di Canale 5 nelle vesti di. Ovviamente una cosa del genere sembra molto strana anche se, stando a Dagospia, il produttore musicale potrebbe raggiungere ...