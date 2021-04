Veolia-Suez, nozze da 37 miliardi Lezione green per il governo Draghi (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i primi effetti di un Recovery Fund fortemente improntato su trasformazione energetica, ambiente e sostenibilità c’è anche quello di favorire una nuova stagione di M&A: non più tra aziende manifatturiere o banche, come eravamo abituati a vedere in passato, ma tra i giganti dell’energia, multiutility che diventeranno ancora più centrali nel futuro a medio e lungo termine. Così, in Francia si è appena dato il via libera alla creazione di un “colosso” green che vedrà da una parte Veolia e dall’altra Suez. Si tratta, sulla carta, di un campione della trasformazione ecologica da 37 miliardi di fatturato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra i primi effetti di un Recovery Fund fortemente improntato su trasformazione energetica, ambiente e sostenibilità c’è anche quello di favorire una nuova stagione di M&A: non più tra aziende manifatturiere o banche, come eravamo abituati a vedere in passato, ma tra i giganti dell’energia, multiutility che diventeranno ancora più centrali nel futuro a medio e lungo termine. Così, in Francia si è appena dato il via libera alla creazione di un “colosso”che vedrà da una partee dall’altra. Si tratta, sulla carta, di un campione della trasformazione ecologica da 37di fatturato. Segui su affaritaliani.it

