Vaticano | ordinanza Torzi | ' allarmante facilità per organizzare operazioni fraudolente'

Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell'di misura cautelare con cui ha disposto l'arresto per il broker Gianluigi Torzi, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell'...L'disposta dal gip Corrado Cappiello nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di ...non sono collegate - si sottolinea - all'operazione immobiliare londinese che riguarda il. ...È stato disposto l'arresto di Gianluigi Torzi. Per la Procura di Roma, che per fermarlo ha spiccato un mandato d'arresto internazionale, ha messo in piedi una strategia ...“E’ assolutamente concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie di quelli per cui si procede da parte degli indagati”, scrive il gip di Roma Corrado Cappiello, ...