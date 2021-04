Vaticano | arrestato il broker coinvolto nella vendita del palazzo di Londra

Advertising

CasilinaNews : Vendita immobile londinese al #Vaticano: arrestato noto broker finanziario - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Gianluigi Torzi: il broker del Vaticano arrestato - Italia_Notizie : Arrestato il broker Gianluigi Torzi: coinvolto nella vendita del palazzo londinese al Vaticano - GFucci58 : RT @LaNotiziaTweet: Gianluigi Torzi: il broker del Vaticano arrestato - GinaDi15 : RT @italianfirst2: Vaticano, arrestato Torzi: indagini su Ior, no acquisto immobili da Segreteria dello Stato ?@Pontifex_it? occhio che arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano arrestato

La guardia di Finanza italiana haGianluigi Zorzi, il broker finanziario già sotto inchiesta da parte della giustizia vaticana per la compravendita del palazzo al numero 60 di Sloane Avenue a Londra. Nel procedimento a Zorzi ...Articolo in fase di aggiornamento... Arresto per il broker Pierluigi Torzi e misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per 6 mesi per ...a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, è stato ricostruito come parte della predetta somma, bonificata a due ...Il Gip di Roma ha disposto anche la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per Giacomo Capizzi, Alfredo Camalò e Matteo Del Sette, tutti accusati dalla procura ...