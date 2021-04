Valentina Persia: chi è, età, carriera, figli gemelli, chi è il compagno, Instagram, L’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata delL’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche la comica Valentina Persia: conosciamola meglio. Valentina Persia: chi è, età, carriera, L’Isola dei Famosi 2021 Valentina Persia è nata a Roma il 1°ottobre del 1971 ed è una famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina. Nel 1994 ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l’ultima? e nel 1995 ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche la comica: conosciamola meglio.: chi è, età,deiè nata a Roma il 1°ottobre del 1971 ed è una famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina. Nel 1994 ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l’ultima? e nel 1995 ha ...

