Vaccino, Zaia: “Draghi rompa il muro del contratto europeo” (Di lunedì 12 aprile 2021) VENEZIA – “Spero che il presidente del Consiglio decida di rompere il muro del contratto europeo e cercare vaccini. Perché comunque sul mercato ci sono, o comunque ci sono le offerte”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale, evidenziando che negli ultimi giorni la campagna vaccinale in Veneto procederà “con il freno a mano tirato”, per l’esiguità delle dosi disponibili. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) VENEZIA – “Spero che il presidente del Consiglio decida di rompere il muro del contratto europeo e cercare vaccini. Perché comunque sul mercato ci sono, o comunque ci sono le offerte”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale, evidenziando che negli ultimi giorni la campagna vaccinale in Veneto procederà “con il freno a mano tirato”, per l’esiguità delle dosi disponibili.

Advertising

ilmessaggeroit : Zaia: «Veneto sarà isola Covid free. Chi ha il vaccino venga qui questa estate» - libedabide : @zaiapresidente Buongiorno Presidente Zaia, un’informazione, come mai questa mattina alle 10,00 non c’era nessuno i… - Notiziedi_it : Zaia: “L’estate? Tra vaccino e bella stagione me la immagino libera” - FGuarnati : ZIA MARA AIUTACI!!! Se una regione come il #veneto dal portale di prenotazione non si può scegliere il vaccino come… - giornali_it : RT @ANGELACHIDDEMI: QUANTE CAZZATE CHE DICE IN UNA VOLTA SOLA! MANDA GLI OTTANTENNI A FARE IL VACCINO A100 KM DA CASA QUESTO SBRUFFONE! htt… -