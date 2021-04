Vaccino Covid senza prenotazione | code in Puglia e Basilicata FOTO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nelle due regioni sono iniziate le somministrazioni dei farmaciper alcune fasce d’età. Mentre inl’affluenza è stata regolare,nessun assalto, in territorio lucano si sono messe in fila centinaia di persone che hanno anche provocato rallentamenti al traffico e affollamenti nei parcheggi. Disagi anche a Milano, con lunghedi over 75enni fuori dall'ospedale militare di Baggio,a Trenno e a Vizzolo Pedrabissi

Nella lettera ad AstraZeneca la Commissione aveva indicato espressamente che il gruppo farmaceutico 'non ha rispettato, e continua a non rispettare, i suoi obblighi contrattuali di produzione e ...Sta di fatto che, ha aggiunto il portavoce, 'la consegna delle dosi die' insufficiente'.«L’eredità del Covid può essere fastidiosa ... di chi ha ambizioni agonistiche sia di chi lo pratica in modo amatoriale, secondo me è il miglior vaccino». Ecco quindi spiegata la sigla SportVax. Il ...Da Capri all'Elba, le piccole isole vorrebbero vaccinare tutti per poter accogliere i turisti. Il no di Emilia Romagna e Veneto: serve equità ...