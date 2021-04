Vaccino anti COVID: richiamo ogni anno? (Di lunedì 12 aprile 2021) Guido Forni, immunologo dell’Accademia dei Lincei, oggi sul Corriere della Sera spiega che è molto probabile che la vaccinazione anti COVID diventi annuale, un po’ come quella contro l’influenza: È una prospettiva possibile anche se al momento non si può configurare. Dipenderà dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi. Non è da escludere che la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 debba essere estesa oltre il 2021 e che si renda necessario un richiamo annuale come protezione contro nuove varianti del ceppo virale. In questo caso, in presenza di mutazioni pericolose per l’uomo, dovremmo stimolare nuovamente l’immunità di cui oltretutto al momento non conosciamo la durata. Tante ricerche sono in corso Dello stesso avviso si era detto qualche giorno fa Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Guido Forni, immunologo dell’Accademia dei Lincei, oggi sul Corriere della Sera spiega che è molto probabile che la vaccinazionediventi annuale, un po’ come quella contro l’influenza: È una prospettiva possibile anche se al momento non si può configurare. Dipenderà dall’evoluzione della pandemia nei prossimi mesi. Non è da escludere che la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 debba essere estesa oltre il 2021 e che si renda necessario unannuale come protezione contro nuove varidel ceppo virale. In questo caso, in presenza di mutazioni pericolose per l’uomo, dovremmo stimolare nuovamente l’immunità di cui oltretutto al momento non conosciamo la durata. Tante ricerche sono in corso Dello stesso avviso si era detto qualche giorno fa Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas di Milano ...

