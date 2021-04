Vaccini, un’altra casa farmaceutica ha seri problemi in Europa (Di lunedì 12 aprile 2021) Pfizer alza il prezzo dei Vaccini del 60%. L’UE acquista 900 milioni di dosi per soddisfare la campagna vaccinale 2021-2022. Vaccini – problemi in Europa (Google immagini)Sarebbero queste le indiscrezioni del primo ministro bulgaro Boyko Borissov, al corrente di trattative riservate tra UE e case farmaceutiche. Nello specifico, l’americana Pfizer e la tedesca BioNTech avrebbero concordato un nuovo contratto per la fornitura di 900 milioni di Vaccini nel 2022 e 2023. Il costo del vaccino sarebbe di 19.50 euro per ogni dose di vaccino Pfizer, un significativo incremento rispetto gli attuali 12 euro. In seguito alle raccomandazioni di EMA e di AIFA su AstraZeneca, Si prospetta un nuovo stop della campagna vaccinale? LEGGI ANCHE >>> Vaccini? No, siamo chiusi per ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Pfizer alza il prezzo deidel 60%. L’UE acquista 900 milioni di dosi per soddisfare la campagna vaccinale 2021-2022.in(Google immagini)Sarebbero queste le indiscrezioni del primo ministro bulgaro Boyko Borissov, al corrente di trattative riservate tra UE e case farmaceutiche. Nello specifico, l’americana Pfizer e la tedesca BioNTech avrebbero concordato un nuovo contratto per la fornitura di 900 milioni dinel 2022 e 2023. Il costo del vaccino sarebbe di 19.50 euro per ogni dose di vaccino Pfizer, un significativo incremento rispetto gli attuali 12 euro. In seguito alle raccomandazioni di EMA e di AIFA su AstraZeneca, Si prospetta un nuovo stop della campagna vaccinale? LEGGI ANCHE >>>? No, siamo chiusi per ...

