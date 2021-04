Vaccini, l'accelerazione di Figliuolo: "In arrivo 4,2 milioni di dosi, faremo 315mila somministrazioni al giorno" (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra il 15 e il 22 aprile saranno consegnate le fiale alle strutture sanitarie su tutto il territorio: oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna e di più di 180 mila di Johnson & Johnson Leggi su repubblica (Di lunedì 12 aprile 2021) Tra il 15 e il 22 aprile saranno consegnate le fiale alle strutture sanitarie su tutto il territorio: oltre tredi Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna e di più di 180 mila di Johnson & Johnson

