Vaccini Italia, nuove consegne da J&J e Pfizer: settimana decisiva (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio entra in contatto con le società di consegna e dispone nuovi arrivi dei Vaccini Johnson & Johnson e Pfizer Questa sarà la settimana decisiva per capire se l'Italia riuscirà a raggiungere l'obiettivo di somministrare Vaccini al 70% della popolazione entro settembre. L'obiettivo dunque è quello di immunizzare più della metà della popolazione già nei prossimi mesi, in larga misura l'andamento delle vaccinazioni dipenderà però dagli arrivi degli antidoti da parte delle varie aziende. Negli scorsi mesi infatti i ritardi nelle consegne hanno provocato non pochi intoppi alla macchina sanitaria. Ma nei prossimi giorni si prospetta un cambiamento. Il Presidente del Consiglio è già entrato in contatto con le società interessate per ...

