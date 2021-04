Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia (Di lunedì 12 aprile 2021) È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale all'interno della Fiera della città. "È il più grande hub in tutta Europa" ha detto il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) È statooggi ailhub vaccinale all'interno delladella città. "È il più grande hub in tutta Europa" ha detto il direttore generale degli Spedali Civili di, ...

Advertising

AnsaLombardia : Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia. Direttore generale, 'è il più grande in tutta Europa' | #ANSA - Telesardegna : Nuoro. Inaugurato secondo hub vaccini in viale Costituzione [IL SERVIZIO] - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Vaccini: via alle attività nell'hub di Ozieri. Attivo da 24 ore, sarà inaugurato domani dall'assessore Nieddu #ANSA https… - Maria30573477 : @andr900 Se ci saranno i vaccini si accelererà! Nella mia cittadina ieri è stato inaugurato un centro vaccini con 6… - Maria30573477 : @PoliticaPerJedi Ieri nella mia cittadina dell'Abruzzo, sindaco PD, è stato inaugurato un centro vaccini presso il… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini inaugurato Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale all'interno della Fiera della città. "È il più ... "La potenzialità è di dodici vaccini all'ora per ogni vaccinatore" è stato assicurato dell'...

Oggi l'inaugurazione del centro vaccinale hub allestito presso l'ente fiera di Catanzaro Sarà inaugurato questo pomeriggio il centro vaccinale hub allestito dalla Protezione civile presso l'ente ... infatti, l' Asp di Catanzaro si occuperà della fornitura dei vaccini e di tutte le attività ...

Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia - Cronaca Agenzia ANSA Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia (ANSA) - BRESCIA, 12 APR - È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale ... "La potenzialità è di dodici vaccini all'ora per ogni vaccinatore" è stato assicurato dell'azienda ...

Quasi 350 over 75 vaccinati con Astrazeneca in due ore negli hub di Varese L'Asst Sette Laghi a metà mattinata aveva ricevuto 174 persone, Malpensafiere un centinaio e 78 Saronno. In tutta la Lombardia previste 29.000 convocazioni. Ats al lavoro per registrare i disabili esc ...

È statooggi a Brescia il nuovo hub vaccinale all'interno della Fiera della città. "È il più ... "La potenzialità è di dodiciall'ora per ogni vaccinatore" è stato assicurato dell'...Saràquesto pomeriggio il centro vaccinale hub allestito dalla Protezione civile presso l'ente ... infatti, l' Asp di Catanzaro si occuperà della fornitura deie di tutte le attività ...(ANSA) - BRESCIA, 12 APR - È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale ... "La potenzialità è di dodici vaccini all'ora per ogni vaccinatore" è stato assicurato dell'azienda ...L'Asst Sette Laghi a metà mattinata aveva ricevuto 174 persone, Malpensafiere un centinaio e 78 Saronno. In tutta la Lombardia previste 29.000 convocazioni. Ats al lavoro per registrare i disabili esc ...