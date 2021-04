Vaccini in Toscana, la grana dei richiami di AstraZeneca: la somministrazione ai settantenni rischia un altro stop (Di lunedì 12 aprile 2021) L'unica soluzione per far ripartire le dosi alla fascia 70-79 anni è Johnson&Johnson. E ora si pensa di usare Pfizer anche per i fragilissimi Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 12 aprile 2021) L'unica soluzione per far ripartire le dosi alla fascia 70-79 anni è Johnson&Johnson. E ora si pensa di usare Pfizer anche per i fragilissimi

Advertising

Donzelli : Nei panni di #Giani non so se sbraiterei sparando numeri sui #vaccini rimediando altre figuracce. Perché la Regione… - fattoquotidiano : Effetto Draghi sulla Toscana: la Lega appoggia la maggioranza sulla commissione vaccini. Pace sugli aeroporti col “… - La7tv : #nonelarena Vaccini Toscana, Massimo Giletti legge i dati a Non è l'Arena - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus, la situazione dei vaccini in Toscana. Rischio stop per la fascia 70-79 anni (si spera in Johnson&Johnson), si… - amadesss : RT @saggiadecisione: Ricordate a #Cuperlo che le pressioni corporative sui vaccini sono state fatte in Toscana, notoriamente governata dal… -