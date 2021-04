Vaccini in Liguria, a rilento le somministrazioni nelle farmacie: “Mancano le dosi, ne facciamo meno della metà di quelle previste” (Di lunedì 12 aprile 2021) La carenza di dosi che nelle scorse settimane aveva portato a rallentare le prenotazioni dei medici di base in Liguria, anche per consentire un ritmo sostenibile al mega-hub della Fiera del Mare di Genova, sta creando problemi anche anche ai punti vaccinali organizzati da una rete di cinquanta farmacie su tutto il territorio. Lo scopo del coinvolgimento dei farmacisti, che per ora non possono vaccinare ma mettono a disposizione spazi e organizzazione logistica curando anche la preparazione delle singole dosi, era quello di aumentare la copertura sul territorio. Eppure a due settimane dall’avvio del coinvolgimento delle farmacie, che da 50 dovevano diventare 150 inserendosi a scaglioni una settimana dopo l’altra, tutto si muove a rallentatore. Delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La carenza dichescorse settimane aveva portato a rallentare le prenotazioni dei medici di base in, anche per consentire un ritmo sostenibile al mega-hubFiera del Mare di Genova, sta creando problemi anche anche ai punti vaccinali organizzati da una rete di cinquantasu tutto il territorio. Lo scopo del coinvolgimento dei farmacisti, che per ora non possono vaccinare ma mettono a disposizione spazi e organizzazione logistica curando anche la preparazione delle singole, era quello di aumentare la copertura sul territorio. Eppure a due settimane dall’avvio del coinvolgimento delle, che da 50 dovevano diventare 150 inserena scaglioni una settimana dopo l’altra, tutto si muove a rallentatore. Delle ...

