Vaccini, in Campania dosi finite: domani rischio chiusura centri (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vaccini in Campania sono in esaurimento e domani ci potrebbe essere la chiusura di tutti i centri vaccinali per esaurimento delle scorte. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie qualificate. Sul sito del ministero la Campania stamattina alle 7.10, nell’ultimo dato disponibile, era all’85,4% dei Vaccini somministrati sul totale ricevuto, una cifra che con le vaccinazioni di oggi in tutta la regione arriverà praticamente all’esaurimento, tenendo da parte una piccola dose per i richiami. Al momento non sono previste consegne di Vaccini in Campania. La prossima spedizione è attesa per mercoledì con 148.000 dosi di Pfizer. A meno di una spedizione d’urgenza, quindi, domani i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIinsono in esaurimento eci potrebbe essere ladi tutti ivaccinali per esaurimento delle scorte. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie qualificate. Sul sito del ministero lastamattina alle 7.10, nell’ultimo dato disponibile, era all’85,4% deisomministrati sul totale ricevuto, una cifra che con le vaccinazioni di oggi in tutta la regione arriverà praticamente all’esaurimento, tenendo da parte una piccola dose per i richiami. Al momento non sono previste consegne diin. La prossima spedizione è attesa per mercoledì con 148.000di Pfizer. A meno di una spedizione d’urgenza, quindi,i ...

